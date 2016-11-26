В результате обстрела жилого района Алеппо погибли три человека

"Члены радикальных группировок в субботу подвергли ракетному обстрелу жилой район сирийского Алеппо, погибли трое гражданских лиц, не менее 15 получили ранения", - говорится в сообщении со ссылкой на одного из повстанцев.

Отмечается, что несколько ракет упало на территории квартала Мидан в северной части города. Атака была осуществлена ​​из районов, подконтрольных террористам.

Также сообщается, что в результате обстрела был нанесен значительный ущерб инфраструктуре района, а также имуществу горожан.

Как сообщал УНН, Лондон призвал прекратить воздушные атаки на Алеппо.