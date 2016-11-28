Внаслідок ДТП у Кропивницькому постраждало троє людей, серед них дитина

“За попередніми даними, водій автомобіля „ВАЗ 2114“, не впоравшись із керуванням, зіткнувся з автівкою „Kia Rio“. Внаслідок зіткнення постраждали пасажири авто „ВАЗ 2114“. Патрульні викликали на місце події карету швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативну групу,” − зауважили в прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Житомирщині у ДТП загинуло 4 людини

Як зазначили у відомстві, патрульні, не дочекавшись “швидкої”, доставили 6-річну дівчинку, 43-річного водія та його дружину до лікарні.