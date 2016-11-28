В результате ДТП в Кропивницком пострадали три человека, среди них ребенок

"По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ 2114", не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем "Kia Rio". В результате столкновения пострадали пассажиры авто "ВАЗ 2114". Патрульные вызвали на место происшествия карету скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа ", - отметили в пресс-службе.

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Как отметили в ведомстве, патрульные, не дождавшись "скорой" доставили 6-летнюю девочку, 43-летнего водителя и его жену в больницу.