Внаслідок ДТП на Закарпатті загинув чоловік

Так, на в’їзді в Ужгород автомобіль марки “Mercedes Vito” чеської реєстрації збив на пішохідному переході людину, потерпілий помер на місці події. Слідчо-оперативна група Ужгородського відділення поліції встановила, що водієм автомобіля був 34-річний житель Ужгорода. Пояснити чому він не помітив пішохода, який перетинав дорогу на “зебрі”, водій не зміг.

Поліція встановлює всі обставини цієї аварії та особу загиблого. Водія освідчено, алкоголю в його крові не виявлено. Автомобіль поміщено на спецмайданчик Ужгородського відділення поліції.