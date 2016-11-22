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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 13829 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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В результате ДТП в Закарпатской области погиб мужчина

Киев • УНН

 • 7376 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вчера, 21 ноября, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Закарпатской области.

В результате ДТП в Закарпатской области погиб мужчина

Так, на въезде в Ужгород автомобиль марки "Mercedes Vito" чешской регистрации сбил на пешеходном переходе человека, потерпевший скончался на месте происшествия. Следственно-оперативная группа Ужгородского отделения полиции установила, что водителем автомобиля был 34-летний житель Ужгорода. Объяснить почему он не заметил пешехода, который пересекал дорогу по "зебре", водитель не смог.

Полиция устанавливает все обстоятельства этой аварии и личность погибшего. По результатам проверки, алкоголь в его крови не обнаружен. Автомобиль помещен на спецплощадку Ужгородского отделения полиции.

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