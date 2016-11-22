В результате ДТП в Закарпатской области погиб мужчина

Так, на въезде в Ужгород автомобиль марки "Mercedes Vito" чешской регистрации сбил на пешеходном переходе человека, потерпевший скончался на месте происшествия. Следственно-оперативная группа Ужгородского отделения полиции установила, что водителем автомобиля был 34-летний житель Ужгорода. Объяснить почему он не заметил пешехода, который пересекал дорогу по "зебре", водитель не смог.

Полиция устанавливает все обстоятельства этой аварии и личность погибшего. По результатам проверки, алкоголь в его крови не обнаружен. Автомобиль помещен на спецплощадку Ужгородского отделения полиции.