Власного урану в Україні вистачить більш ніж на 70 років — Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За попередніми оцінками, українських запасів природного урану вистачить більш як на 70 років. Про це УНН у відповідь на інформаційний запит повідомили у прес-службі Міненерговугілля.
“Необхідність розвитку вітчизняного уранового виробництва обумовлена наявністю в Україні значних покладів уранових руд та кон’юнктурою світового ринку концентрату природного урану. За попередніми оцінками, запасів природного урану в Україні вистачить більш як на 70 років”, — йдеться у повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що в Україні потужності уранового виробництва сконцентровані на одному державному підприємстві “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (ДП “Схід ГЗК”). Це підприємство відпрацьовує Ватутінське, Мічурінське, Центральне родовища уранових руд, а також веде дослідно-промислове відпрацювання Новокостянтинівського родовища.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в “Енергоатомі” розповіли про можливості України забезпечити повний цикл виробництва ядерного палива.
За словами міністра І.Насалика, Україна самостінойзабезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод.
Загалом в Україні є 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.
Розвідка одного уранового родовища вартує близько 100-200 млн грн.
Тому, на переконання експертів і нардепів, фінансові ризикиурановидобування має нести інвестор, а не держава.