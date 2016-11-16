Собственного урана в Украине хватит более чем на 70 лет - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По предварительным оценкам, украинских запасов природного урана хватит более чем на 70 лет. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.
"Необходимость развития отечественного уранового производства обусловлена наличием в Украине значительных залежей урановых руд и конъюнктурой мирового рынка концентрата природного урана. По предварительным оценкам, запасов природного урана в Украине хватит более чем на 70 лет", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что в Украине мощности уранового производства сконцентрированы на одном государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "Восток ГОК"). Это предприятие отрабатывает Ватутинское, Мичуринское, Центральное месторождения урановых руд, а также ведет опытно-промышленные отработки Новоконстантиновского месторождения.
Напомним, как сообщал УНН, в "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива.
По словам министра И.Насалика, Украина может самостоятельно обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод.
В общем в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.
Разведка одного уранового месторождения стоит около 100-200 млн грн.
Поэтому, по убеждению экспертов и нардепов, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.