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Власника Хмельницького закладу харчування судитимуть за виготовлення фальсифікату

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Хмельниччині судитимуть власника закладу громадського харчування, який виготовляв та збував фальсифікат. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.

Власника Хмельницького закладу харчування судитимуть за виготовлення фальсифікату

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Олег Львовський, житель міста Хмельницького у власному кафе виготовляв алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини. В подальшому він здійснював їх збут, у тому числі клієнтам закладу.

З цією метою, свій кабінет він обладнав фільтрами для очищення води, які з’єднав із міською мережею водопостачання, долучивши до них дві бочки ємністю по 85 літрів кожна. Для забезпечення смакових якостей «продукту» він використовував хімічні домішки та ароматизатори.

Під час проведених санкціонованих обшуків слідчими вилучено понад 550 літрів фальсифікованої горілки та коньяку, етиловий спирт, тару та упаковки.

Відповідно до висновків експертиз, що проведені під час досудового розслідування, зазначені алкогольні напої становлять загрозу для життя і здоров’я людей.

Раніше судимому чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі, обвинувальний акт за ч.1, 2, 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) прокуратурою області затверджено та скеровано до Хмельницького міськрайонного суду для розгляду по суті.

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