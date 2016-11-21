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Владельца Хмельницкого заведения питания будут судить за изготовление фальсификата

Киев • УНН

 • 9670 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Хмельницкой области будут судить владельца заведения общественного питания, который изготавливал и сбывал фальсификат. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Владельца Хмельницкого заведения питания будут судить за изготовление фальсификата

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Олег Львовский, житель города Хмельницкого в собственном кафе изготавливал алкогольные напитки под видом водки и коньяка с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров из недоброкачественного сырья. В дальнейшем он совершал их сбыт, в том числе клиентам заведения.

С этой целью, свой кабинет он оборудовал фильтрами для очистки воды, которые соединил с городской сетью водоснабжения, прибавив к ним две бочки емкостью по 85 литров каждая. Для обеспечения вкусовых качеств "продукта" он использовал химические примеси и ароматизаторы.

В ходе проведенных санкционированных обысков следователями изъято более 550 литров фальсифицированной водки и коньяка, этиловый спирт, тару и упаковки.

Согласно выводам экспертиз, проведенных во время досудебного расследования, указанные алкогольные напитки представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

Ранее судимому мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас обвинительный акт по ч.1, 2, 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) прокуратурой области утвержден и направлен в Хмельницкий горрайонный суд для рассмотрения по существу.

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