Власник “Агрейну” П.Овчаренко вже розшукувався Інтерполом — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Власник “Агрейну” Павло Овчаренко вже перебував у всеукраїнському та міжнародному розшуку Інтерполу за проведення рейдерського захоплення підприємств “Агрейну”. Про це пишуть “Подробиці”, передає УНН.
“Павло Овчаренко вже перебував у Всеукраїнському та Міжнародному розшуку Інтерполу за проведення рейдерського захоплення підприємств “Агрейну”, — повідомляють у ЗМІ.
Наразі прокуратура м.Києва готує пакет документів для оголошення фігурантів кримінального провадження щодо агрохолдингу “Агрейн” у міжнародний розшук, оскільки згідно з наявною оперативною інформацією органів досудового розслідування, вони можуть перебувати на території інших країн.
Як повідомляв УНН, за даними слідства, до незаконних оборудок та рейдерського захоплення активів “Агрейну” з побільшим їх виведенням на офшори Кіпру і Панами мають відношення 12 посадовців холдингу під керівництвом головного організатора схем — Павла Овчаренко.
Нагадаємо, 26 грудня, правоохоронці повели обшуку низки структур, що підконтрольні “Агрейну”.
За даними правоохоронців, посадові особи підприємства підозрюються у шахрайстві, незаконному присвоєнні чужого майна та коштів в особливо великих розмірах, пише “Бізнес”.
Видання зазначає, що до незаконних оборудок та рейдерського захоплення активів “Агрейну” з подальшим їх виведенням на офшори Кіпру і Панами під керівництвом Павла Овчаренко (власника “Агрейну”) мають стосунок 12 посадовців холдингу.
Орієнтовна сума заподіяних підозрюваними особами збитків становить більше 1,5 млрд гривень.
Нагадаємо, як повідомлялось раніше, низка посадовців “Агрейну” визнали свою провину у рейдерському захопленні активів холдингу та були засуджені.