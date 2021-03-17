Влаштує пекельний бій: тимчасовий чемпіон світу викликав на ринг Ломаченка

Деталі

За словами Гарсії, який є "тимчасовим" чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у легкій вазі (до 61,2 кг), Ломаченка зарано скидати із рахунків, і він особисто хоче зустрітися із українцем.

Цитата

"Чи зацікавлений я в поєдинку з Ломаченком? Так, зацікавлений. Думаю, що я трохи завеликий та занадто сильний для нього. Якщо він буде в своїй найкращій формі, то бій вийде пекельним. Ломаченко, як і раніше чудовий, і я не розумію, чому люди так швидко скинули його з рахунків", - підкреслив Гарсія.

Довідка

На початку року Гарсія нокаутував Люка Кемпбелла в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу. Виграш для нього став 21-м у кар’єрі. Натомість Ломаченко поступився у бою із Теофімо Лопесом.