Устроит адский бой: временный чемпион мира вызвал на ринг Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Американский боксер Райан Гарсия (21-0, 18 КО) сообщил о возможности поединка с бывшим чемпионом мира украинцем Василием Ломаченко, передает УНН со ссылкой на "Boxingnews24".
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По словам Гарсии, который является "временным" чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), Ломаченко рано сбрасывать со счетов, и он лично хочет встретиться с украинцем.
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"Заинтересован ли я в поединке с Ломаченко? Да, заинтересован. Думаю, что я немного великоват и слишком силен для него. Если он будет в своей лучшей форме, то бой получится адским. Ломаченко по прежнему замечательный, и я не понимаю, почему люди так быстро сбросили его со счетов", - подчеркнул Гарсия.
Справка
В начале года Гарсия нокаутировал Люка Кэмпбелла в поединке за титул временного чемпиона мира. Выигрыш для него стал 21-м в карьере. Зато Ломаченко уступил в бою с Теофимо Лопесом.