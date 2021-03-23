Влада Нігерії заявила про створення двох вакцин від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Вчені та фахівці Нігерії розробили дві вакцини від коронавірусу. Про це повідомила у вівторок місцева газета Vanguard з посиланням на главу президентської цільової групи по боротьбі з коронавірусом, секретаря федерального уряду Нігерії Боса Мустафу, пише УНН.
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“Я можу оголосити, що нігерійські вчені створили принаймні дві місцеві вакцини від COVID-19. Вони спрямовані на клінічні випробування і отримання сертифікату”, — зазначив він.
За словами керівника цільової групи, Нігерія зробила важливий крок в боротьбі з пандемією і в розвитку своєї науки. Мустафа не надав додаткових відомостей про дві вакцини. Не уточнюється, чи розроблені вони нігерійськими фахівцями самостійно або у співпраці з закордонними компаніями.
Довідка
На даний момент Нігерія отримала 3,92 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва британсько-шведської компанії AstraZeneca. Поставки здійснені в рамках міжнародного механізму COVAX під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я. Масова вакцинація почалася в Нігерії 5 березня. Уже прищепився глава держави Мухаммад Бухарі. У найближчі тижні в країну надійдуть ще 16 млн доз вакцини. Уряд Нігерії поставив мету прищепити протягом найближчих двох років 109 млн жителів (половину населення країни).
У Нігерії виявлено 161 409 інфікованих коронавірусом, з них 2 027 осіб померли. Серед держав Африки на південь від Сахари країна за даними показниками посідає третє місце (після ПАР і Ефіопії).
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Нігерії 161 тисяч 737 випадків хвороби 2 030 людей загинули.