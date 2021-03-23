Власти Нигерии заявили о создании двух вакцин от COVID-19

Детали

“Я могу объявить, что нигерийские ученые создали по крайней мере две местные вакцины от COVID-19. Они направлены на клинические испытания и получение сертификата”, — отметил он.

По словам руководителя целевой группы, Нигерия сделала важный шаг в борьбе с пандемией и в развитии своей науки. Мустафа не предоставил дополнительных сведений о двух вакцинах. Не уточняется, разработаны ли они нигерийскими специалистами самостоятельно или в сотрудничестве с зарубежными компаниями.

Справка

На данный момент Нигерия получила 3,92 млн доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Поставки осуществлены в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Массовая вакцинация началась в Нигерии 5 марта. Уже привился глава государства Мухаммад Бухари. В ближайшие недели в страну поступят еще 16 млн доз вакцины. Правительство Нигерии поставило цель привить в течение ближайших двух лет 109 млн жителей (половину населения страны).

В Нигерии выявлено 161 409 инфицированных коронавирусом, из них 2 027 человек умерли. Среди государств Африки южнее Сахары страна по данным показателям занимает третье место (после ЮАР и Эфиопии).

Согласно статистике ВОЗ — в Нигерии 161 737 случаев болезни, 2 030 человек погибли.