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Влада нехтує обіцянками боротися з корупцією і реформувати систему правосуддя - Т.Костанчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Спроба Віктора Шокіна через Вищий адміністративний суд повернутися в крісло генерального прокурора є "виставою", який демонструє, що влада в черговий раз нехтує обіцянками боротися з корупцією і реформувати систему правосуддя. Про це в блозі написав голова громадської організації учасників АТО "Справедливість" Тарас Костанчук, передає УНН.

Він вважає, що фігура Шокіна, відставки якого вимагали США і "за яким шлейфом тягнуться численні скандали, пов'язані зі справою" діамантових прокурорів ", конфліктами між високопоставленими посадовими особами Генпрокуратури і НАБУ, а також діяльністю спецдепартамент, який підконтрольний Банковій, означає, що цинізм і самовпевненість чиновників у власній безкарності перейшла будь-які межі ".

"Ситуація, є не тільки спробою втягнути країну в чергову епопею перепризначень, а й показує справжні наміри режисера - отримати в країні повністю підконтрольну і безмежну владну вертикаль. Тому карти перекладаються на столі Банковій, а дискредитована і корумпована система, яка оговталася від шоку після Революції переваги, повністю відродилася і вірно служить новим господарям ", - підкреслив Т.Костанчук.

На думку ветерана АТО, для країни не має ніякого значення, хто буде очолювати Генпрокуратуру - їх призначення залежить від лояльності керівництва України. Все одно звільнення чергового генпрокурора буде супроводжуватися скандалами, із звинуваченнями в корупції і тіньових схемах, розправах над політичними опонентами і розвалі системи, впевнений він.

"Жоден із звільнених досі керівників Генпрокуратури не поніс за цими звинуваченнями адекватного покарання. Як і ті, хто в минулому брав диктаторські закони, стріляв в майданівців, кидав за ґрати студентів, безбожно обкрадав державу і простих людей", - зазначив він.

Т.Костанчук вважає, що змінити ситуацію можливо тільки повністю перезагрузив влада шляхом всенародних виборів і повністю змінивши весь персональний склад органів правосуддя - поліції, прокуратури та судів.

"Поки хоч одна паршива вівця буде залишатися на посадах, годі мріяти, що система самоочиститься. І не треба лякати народ безвладдям і хаосом під час заміни системи! Народ і так відчуває себе заручником, як на пороховій бочці в країні, де корумповані всі гілки влади від верху до низів, чиновники нехтують законами, а справедливе правосуддя повністю відсутня. Додати сюди ще війну на Донбасі, яка розглядається чиновниками як надприбутковий бізнес, і стає очевидним, що краще без такої влади, ніж з не ", - резюмує ветеран АТО. Керівник організації учасників АТО "Справедливість" закликав усіх направляти зусилля на недопущення повернення до старої системи. Для цього, на його думку, необхідно дати новообраних органів правосуддя механізм безумовного покарання чиновників за корупцію і зловживання владою. "Дамокловим мечем для кожного державного службовця повинна стати законодавче скасування для державних службовців презумпції невинності, яка діє щодо всіх громадян України. А значить, кожного держслужбовця під страхом кримінальної відповідальності змусити відповідати за награбовані у народу гроші. Поки в Україні вину в корупції для держслужбовців , депутатів, правоохоронців та суддів, які "наколядували" палаци, багатомільйонні капітали і посади, викривають лише журналісти-розслідувачі та антикорупційної громадські організації, а справи розвалюються в продажних судах, прізвище нового-старого генерального прокурора не матиме ніякого значення ", - переконаний Т.Костанчук.

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