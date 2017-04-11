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Власть пренебрегает обещаниями бороться с коррупцией и реформировать систему правосудия - Т.Костанчук

Власть пренебрегает обещаниями бороться с коррупцией и реформировать систему правосудия - Т.Костанчук

Киев  •  УНН

 • 3391 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Попытка Виктора Шокина через Высший административный суд вернуться в кресло генерального прокурора является "спектаклем", который демонстрирует, что власть в очередной раз пренебрегает обещаниями бороться с коррупцией и реформировать систему правосудия. Об этом в блоге написал председатель общественной организации участников АТО "Справедливость" Тарас Костанчук, передает УНН.

Он считает, что фигура Шокина, отставки которого требовали США и "за которым шлейфом тянутся многочисленные скандалы, связанные с делом "бриллиантовых прокуроров", конфликтами между высокопоставленными должностными лицами Генпрокуратуры и НАБУ, а также деятельностью спецдепартамента, который подконтролен Банковой, означает, что цинизм и самоуверенность чиновников в собственной безнаказанности перешла любые границы".

"Ситуация, является не только попыткой втянуть страну в очередную эпопею переназначений, но и показывает истинные намерения режиссера – получить в стране полностью подконтрольную и безграничную властную вертикаль. Поэтому карты перекладываются на столе Банковой, а дискредитированная и коррумпированная система, которая оправилась от шока после Революции Достоинства, полностью возродилась и верно служит новым хозяевам", - подчеркнул Т.Костанчук.

По мнению ветерана АТО, для страны не имеет никакого значения, кто будет возглавлять Генпрокуратуру – их предназначение зависит от лояльности руководству Украины. Все равно увольнение очередного генпрокурора будет сопровождаться скандалами, с обвинениями в коррупции и теневых схемах, расправах над политическими оппонентами и развале системы, уверен он.

"Ни один из уволенных до сих пор руководителей Генпрокуратуры не понес по этим обвинениям адекватного наказания. Как и те, кто в прошлом принимал диктаторские законы, стрелял в майдановцев, бросал за решетку студентов, безбожно обворовывал государство и простых людей", - отметил он.

Т.Костанчук считает, что изменить ситуацию возможно только полностью перезагрузив власть путем всенародных выборов и полностью изменив весь персональный состав органов правосудия – полиции, прокуратуры и судов.

"Пока хоть одна паршивая овца будет оставаться на должностях, нечего мечтать, что система самоочистится. И не нужно пугать народ безвластием и хаосом во время замены системы! Народ и так чувствует себя заложником, как на пороховой бочке в стране, где коррумпированы все ветви власти от верха до низов, чиновники пренебрегают законами, а справедливое правосудие полностью отсутствует. Добавить сюда еще войну на Донбассе, которая рассматривается чиновниками как сверхприбыльный бизнес, и становится очевидным, что лучше без такой власти, чем с ней", - резюмирует ветеран АТО. Руководитель организации участников АТО "Справедливость" призвал всех направлять усилия на недопущение возврата к старой системе. Для этого, по его мнению, необходимо дать новоизбранным органам правосудия механизм безусловного наказания чиновников за коррупцию и злоупотребление властью. "Дамокловым мечом для каждого государственного служащего должна стать законодательная отмена для государственных служащих презумпции невиновности, которая действует в отношении всех граждан Украины. А значит, каждого госслужащего под страхом уголовной ответственности заставить отвечать за награбленные у народа деньги. Пока в Украине вину в коррупции для госслужащих, депутатов, правоохранителей и судей, которые "наколядовали" дворцы, многомиллионные капиталы и должности, разоблачают лишь журналисты-расследователи и антикоррупционные общественные организации, а дела разваливаются в продажных судах, фамилия нового-старого генерального прокурора не будет иметь никакого значения", - убежден Т.Костанчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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