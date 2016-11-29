Влада Мексики готова будувати конструктивні відносини з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Уряд Мексики готовий будувати конструктивні відносини з новою владою США на чолі з Дональдом Трампом, заявила в понеділок глава МЗС латиноамериканської країни Клаудія Руїс Массиеу, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Але це ми будемо робити, ґрунтуючись на передумові взаємної поваги та захисту прав наших земляків, президент республіки про це сказав з усією ясністю та дав відповідні доручення захищати гідність і права наших співвітчизників у Сполучених Штатах, що є нашим пріоритетним і постійним зобов’язанням, де ми не зробимо жодного кроку назад”, — заявила К.Массиеу.
Як повідомляв УНН, новообраний президент США Дональд Трамп має намір в перший же день після інавгурації почати процедуру виходу Вашингтона з угоди по транстихоокеанському партнерству.