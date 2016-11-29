Влада Мексики готова будувати конструктивні відносини з Д.Трампом

“Але це ми будемо робити, ґрунтуючись на передумові взаємної поваги та захисту прав наших земляків, президент республіки про це сказав з усією ясністю та дав відповідні доручення захищати гідність і права наших співвітчизників у Сполучених Штатах, що є нашим пріоритетним і постійним зобов’язанням, де ми не зробимо жодного кроку назад”, — заявила К.Массиеу.

Як повідомляв УНН, новообраний президент США Дональд Трамп має намір в перший же день після інавгурації почати процедуру виходу Вашингтона з угоди по транстихоокеанському партнерству.