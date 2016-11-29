Власти Мексики готовы строить конструктивные отношения с Д.Трампос
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правительство Мексики готов строить конструктивные отношения с новой властью США во главе с Дональдом Трампом, заявила в понедельник глава МИД латиноамериканской страны Клаудия Руис Массиеу, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Но это мы будем делать, основываясь на предпосылке взаимного уважения и защиты прав наших земляков, президент республики об этом сказал со всей ясностью и дал соответствующие поручения защищать достоинство и права наших соотечественников в Соединенных Штатах, что является нашим приоритетным и постоянным обязательствам, где мы не сделаем ни одного шага назад ", - заявила К.Массиеу.
Как сообщал УНН, новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен в первый же день после инаугурации начать процедуру выхода Вашингтона из соглашения по транстихоокеанский партнерству .