Власти Мексики готовы строить конструктивные отношения с Д.Трампос

"Но это мы будем делать, основываясь на предпосылке взаимного уважения и защиты прав наших земляков, президент республики об этом сказал со всей ясностью и дал соответствующие поручения защищать достоинство и права наших соотечественников в Соединенных Штатах, что является нашим приоритетным и постоянным обязательствам, где мы не сделаем ни одного шага назад ", - заявила К.Массиеу.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен в первый же день после инаугурации начать процедуру выхода Вашингтона из соглашения по транстихоокеанский партнерству .