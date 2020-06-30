Визначився перший новачок італійської Серії А

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КИЇВ. 30 червня. УНН. "Беневенто" здобув дострокову перемогу у другому за силою дивізіоні чемпіонату Італії з футболу, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

"Беневенто" обіграв "Юве Стабію" в матчі 31-го туру другого дивізіону Італії (1:0). Єдиний м'яч забив на 71-й хвилині Марко Сау. Клуб виступав у меншості з 24 хвилини, коли вилучення отримав Лука Кальдірола.

Після 31 зіграного матчу в активі "Беневенто" виявилося 76 набраних очок. Це на 24 очки більше, ніж у найближчих переслідувачів в особі "Кротоне" і "Чіттаделла". Таким чином, за сім турів до фінішу чемпіонату команда Індзагі не тільки забезпечила собі одне з двох перших місць, що дають путівку в Серію А, а й стала переможцем ліги.

Варто відзначити, що наразі найближчими до вильоту з Серії А є "Брешія" та "СПАЛ", які набрали по 18 балів. "Лечче" Євгена Шахова також у зоні вильоту – 25 балів.

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