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Визначився переможець кіберфутбольного турніру ФК "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У фіналі турніру "Dynamo Kyiv Friendly Cup" з FIFA 20 зійшлися захисник молодіжної команди "Динамо" Денис Кузик і професійний кіберфутболіст Віталій Муха. Про це інформує прес-служба київського "Динамо", передає УНН.

Переможець змагання визначався за підсумком забитих і пропущених м’ячів у двох матчах. У першій грі Віталій Муха, котрий грав командою “Динамо” (Київ), переміг “Ліверпуль”, яким керував Денис Кузик (3:1). У другому протистоянні кіберспортсмен закріпив свій успіх, здолавши Кузика з результатом 5:2.

У матчі за “бронзу” зійшлися Кирило Попов і Денис Попов. Кирило Попов обіграв однофамільця з загальним рахунком 6:3 і посів третє місце.

Зауважимо, що окрім згаданих “динамівців”, у груповому етапі турніру брали участь Олександр Андрієвський, Ібрагім Каргбо, Беніто та Володимир Бражко.

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