Визначилися заключні учасники чвертьфіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Низкою поєдинків у відповідь підбігла до завершення стадія розіграшу 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
В центральному протистоянні раунду італійський “Мілан” вдома приймав англійський “Манчестер Юнайтед”. Долю 2-матчевої баталії вирішив єдиний гол в даній грі від Поля Погба (49 хв). Підсумковий результат 2:1 (1:1, 1:0) призвів до вильоту “Мілану” та проходу далі “червоних дияволів”.
Лондонський “Арсенал” попри фіаско вдома у грі в більшості проти “Олімпіакоса” (з 82 хв вилучення отримав Ба) 0:1, пробився далі завдяки виграшу в гостях 3:1.
Нідерландський “Аякс” розібрався із швейцарським “Янг Бойз” у гостьовій баталії (2:0) і за підсумками двох матчів (2:0 і 3:0) крокують далі. Цього разу забивали Давид Нерес та Душан Тадіч з пенальті.
Результати інших баталій:
“Мольде” — “Гранада” 2:1 (перша гра 0:2)
“Рейнджерс” — “Славія” 0:2 (1:1).
Що передувало цьому
“Шахтар” і “Динамо” вилетіли з Ліги Європи, пропустивши далі “Рому” та “Вільярреал” відповідно.