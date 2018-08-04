Визначились усі пари третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Стали відомими усі учасники, що пробилися до третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на УЄФА.
На даній стадії поведуть боротьбу два представники України: “Маріуполь”, який вибив з турніру “Юргорден” та луганська “Зоря”. В третьому колі “Маріуполь” зійдеться із французьким “Бордо”, а “Зоря” із португальською “Брагою”.
Також далі пробився казахський “Кайрат” українського форварда Есеоли. Наступним суперником клубу українця стане чеська “Сігма”.
До вашої уваги інші пари:
“Пюнік” — “Маккабі” Тель-Авів
“Вітесс” — “Базель”
“Хайберніан” — “Мольде”
“Олімпія” — “ХІК”
“Динамо” Мінськ — “Зеніт”
“Корк Сіті” — “Русенборг”
“Хапоель” Хайфа — “Аталанта”
“Хайдук” — “Стяуа”
“ЦСКА” Софія — “Копенгаген”
“Генк” — “Лех”
“Севілья” — “Жальгіріс”
“Олімпіакос” — “Люцерн”
“Сарпсборг” — “Рієка”
“Штурм” — “АЕК” Ларнака
“Рейнджерс” — “Марібор”
“Істанбул ББ” — “Бернлі”
“Шеріф” — “Валюр”
“Нордшелланд” — “Партизан”
“Слован” Братислава — “Рапід”
“Тренчин” — “Фейєноорд”
“Ягеллонія” — “Гент”
“Спартак” Суботіца — “Брондбю”
“Уфа” — “Прогрес”
“Бешикташ” — “ЛАСК”
“Аполлон” Лімасол — “Динамо” Брест
“РБ Лейпциг” — “Крайова”
“Лудогорець” — “Зрінські”
“Торпедо” Кутаїсі — “Кукеса”
“ТНС” — “Мідтьюлланд”
“Алашкерт” — “Клуж”
“Спартак” Ю — “Судува”
“Легія” — “Дюделанж”
“АПОЕЛ” — “Хапоель” Б-Ш.
Варто відзначити, що першими вказані команди, які проведуть перші матчі на своєму полі. Зустрічі відбудуться 9 і 16 серпня.