Визначились усі пари третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи

На даній стадії поведуть боротьбу два представники України: “Маріуполь”, який вибив з турніру “Юргорден” та луганська “Зоря”. В третьому колі “Маріуполь” зійдеться із французьким “Бордо”, а “Зоря” із португальською “Брагою”.

Також далі пробився казахський “Кайрат” українського форварда Есеоли. Наступним суперником клубу українця стане чеська “Сігма”.

До вашої уваги інші пари:

“Пюнік” — “Маккабі” Тель-Авів

“Вітесс” — “Базель”

“Хайберніан” — “Мольде”

“Олімпія” — “ХІК”

“Динамо” Мінськ — “Зеніт”

“Корк Сіті” — “Русенборг”

“Хапоель” Хайфа — “Аталанта”

“Хайдук” — “Стяуа”

“ЦСКА” Софія — “Копенгаген”

“Генк” — “Лех”

“Севілья” — “Жальгіріс”

“Олімпіакос” — “Люцерн”

“Сарпсборг” — “Рієка”

“Штурм” — “АЕК” Ларнака

“Рейнджерс” — “Марібор”

“Істанбул ББ” — “Бернлі”

“Шеріф” — “Валюр”

“Нордшелланд” — “Партизан”

“Слован” Братислава — “Рапід”

“Тренчин” — “Фейєноорд”

“Ягеллонія” — “Гент”

“Спартак” Суботіца — “Брондбю”

“Уфа” — “Прогрес”

“Бешикташ” — “ЛАСК”

“Аполлон” Лімасол — “Динамо” Брест

“РБ Лейпциг” — “Крайова”

“Лудогорець” — “Зрінські”

“Торпедо” Кутаїсі — “Кукеса”

“ТНС” — “Мідтьюлланд”

“Алашкерт” — “Клуж”

“Спартак” Ю — “Судува”

“Легія” — “Дюделанж”

“АПОЕЛ” — “Хапоель” Б-Ш.

Варто відзначити, що першими вказані команди, які проведуть перші матчі на своєму полі. Зустрічі відбудуться 9 і 16 серпня.