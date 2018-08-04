Определились все пары третьего квалификационного этапа Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Стали известны все участники, пробились в третий квалификационного этапа Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.
На данной стадии поведут борьбу два представителя Украины: “Мариуполь”, который выбил из турнира “Юргорден” и луганская “Заря”. В третьем круге “Мариуполь” сойдется с французским “Бордо”, а “Заря” с португальской “Брагой”.
Также дальше пробился казахский “Кайрат” украинского форварда Эсеола. Следующим соперником клуба украинца станет чешская “Сигма”.
Вашему вниманию другие пары:
“Пюник” — “Маккаби” Тель-Авив
“Витесс” — “Базель”
“Хайберниан” — “Мольде”
“Олимпия” — “ХИК”
“Динамо” Минск — “Зенит”
“Корк Сити” — “Русенборг”
“Хапоэль” Хайфа — “Аталанта”
“Хайдук” — “Стяуа”
“ЦСКА” София — “Копенгаген”
“Генк” — “Лех”
“Севилья” — “Жальгирис”
“Олимпиакос” — “Люцерн”
“Сарпсборг” — “Риека”
“Штурм” — “АЭК” Ларнака
“Рейнджерс” — “Марибор”
“Истанбул ББ” — “Бернли”
“Шериф” — “Валюр”
“Нордшелланд” — “Партизан”
“Слован” Братислава — “Рапид”
“Тренчин” — “Фейеноорд”
“Ягеллония” — “Гент”
“Спартак” Суботица — “Брондбю”
“Уфа” — “Прогресс”
“Бешикташ” — “пожалуйста”
“Аполлон” Лимасол — “Динамо” Брест
“СБ Лейпциг” — “Краева”
“Лудогорец” — “Зрински”
“Торпедо” Кутаиси — “Кукеса”
“ТНП” — “Мидтьюлланд”
“Алашкерт” — “Клуж”
“Спартак” Ю — “Судува”
“Легия” — “Дюделанж”
“АПОЭЛ” — “Хапоэль” Б-Ш.
Стоит отметить, что первыми указаны команды, которые проведут первые матчи на своем поле. Встречи состоятся 9 и 16 августа.