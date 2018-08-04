Определились все пары третьего квалификационного этапа Лиги Европы

На данной стадии поведут борьбу два представителя Украины: “Мариуполь”, который выбил из турнира “Юргорден” и луганская “Заря”. В третьем круге “Мариуполь” сойдется с французским “Бордо”, а “Заря” с португальской “Брагой”.

Также дальше пробился казахский “Кайрат” украинского форварда Эсеола. Следующим соперником клуба украинца станет чешская “Сигма”.

Вашему вниманию другие пары:

“Пюник” — “Маккаби” Тель-Авив

“Витесс” — “Базель”

“Хайберниан” — “Мольде”

“Олимпия” — “ХИК”

“Динамо” Минск — “Зенит”

“Корк Сити” — “Русенборг”

“Хапоэль” Хайфа — “Аталанта”

“Хайдук” — “Стяуа”

“ЦСКА” София — “Копенгаген”

“Генк” — “Лех”

“Севилья” — “Жальгирис”

“Олимпиакос” — “Люцерн”

“Сарпсборг” — “Риека”

“Штурм” — “АЭК” Ларнака

“Рейнджерс” — “Марибор”

“Истанбул ББ” — “Бернли”

“Шериф” — “Валюр”

“Нордшелланд” — “Партизан”

“Слован” Братислава — “Рапид”

“Тренчин” — “Фейеноорд”

“Ягеллония” — “Гент”

“Спартак” Суботица — “Брондбю”

“Уфа” — “Прогресс”

“Бешикташ” — “пожалуйста”

“Аполлон” Лимасол — “Динамо” Брест

“СБ Лейпциг” — “Краева”

“Лудогорец” — “Зрински”

“Торпедо” Кутаиси — “Кукеса”

“ТНП” — “Мидтьюлланд”

“Алашкерт” — “Клуж”

“Спартак” Ю — “Судува”

“Легия” — “Дюделанж”

“АПОЭЛ” — “Хапоэль” Б-Ш.

Стоит отметить, что первыми указаны команды, которые проведут первые матчи на своем поле. Встречи состоятся 9 и 16 августа.