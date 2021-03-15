Визначено найкращих легкоатлетів місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Вдруге поспіль найкращими легкоатлеткою і легкоатлетом місяця в Україні визнано Ярославу Магучіх і Андрія Проценка. Про це інформує ФЛАУ, передає УНН.
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В лютому Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в Банській Бистриці з абсолютним рекордом України, рекордом Європи U23 в приміщенні і найкращим результатом сезону в світі (2,06 м). Вже за кілька днів учениця Тетяни Степанової у Сумах виграла титул чемпіонки України в приміщенні, продовживши серію стрибків на рівні двох метрів – 2,00 м.
Проценко, як і Магучіх, почав лютий зі змагань у Банській Бистриці. Учень Геннадія Зуєва в Словаччині став третім з результатом 2,28 м.
Нагадаємо
Участь у голосуванні за найкращих легкоатлета й легкоатлетку місяця в Україні взяли участь експерти (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники.