Определены лучшие легкоатлеты месяца в Украине

Детали

В феврале Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Банской Быстрицы с абсолютным рекордом Украины, рекордом Европы U23 в помещении и лучшим результатом сезона в мире (2,06 м). Уже через несколько дней ученица Татьяны Степановой в Сумах выиграла титул чемпионки Украины в помещении, продолжив серию прыжков на уровне двух метров — 2,00 м.

Проценко, как и Магучих, начал февраль со соревнований в Банска Быстрицы. Ученик Геннадия Зуева в Словакии стал третьим с результатом 2,28 м.

Напомним

Участие в голосовании за лучших легкоатлета и легкоатлетка месяца в Украине приняли участие эксперты (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики.