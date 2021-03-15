Определены лучшие легкоатлеты месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Второй раз подряд лучшей легкоатлеткой и легкоатлетом месяца в Украине признано Ярославу Магучих и Андрея Проценко. Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.
Детали
В феврале Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Банской Быстрицы с абсолютным рекордом Украины, рекордом Европы U23 в помещении и лучшим результатом сезона в мире (2,06 м). Уже через несколько дней ученица Татьяны Степановой в Сумах выиграла титул чемпионки Украины в помещении, продолжив серию прыжков на уровне двух метров — 2,00 м.
Проценко, как и Магучих, начал февраль со соревнований в Банска Быстрицы. Ученик Геннадия Зуева в Словакии стал третьим с результатом 2,28 м.
Напомним
Участие в голосовании за лучших легкоатлета и легкоатлетка месяца в Украине приняли участие эксперты (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики.