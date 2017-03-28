Визначено кращі фотографії за версією Sony World Photography Awards
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Визначено підбірку кращих фотографій за версією фотоконкурсу Sony World Photography Awards. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт конкурсу.
Цього року на конкурс надійшло 227 596 фотографій із 183 країн світу.
Окрім професійних фотографів, свої знімки надсилали аматори та підлітки. Кращі фотографії обиратимуть у 4 номінаціях - "Професійне фото", до якої входить 10 категорій, "Open", "Молодь" - учасники віком 12-19 років, та "Student Focus" – для тих, хто навчається.
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На конкурсі представлені різноманітні жанри – архітектура, побут, документальна фотографія, портрет, пейзаж, спорт, вуличні фото, дика природа та ін. Фотографи, окрім мистецьких проектів, торкаються суспільно-політичних проблем, побутових питань, привертаючи увагу до проблем війни у світі або екології.
Кращі фотографії конкурсу будуть представлені у Лондоні з 21 квітня до 7 травня.