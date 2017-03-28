Определены лучшие фотографии по версии Sony World Photography Awards
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Определена подборка лучших фотографий по версии фотоконкурса Sony World Photography Awards. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт конкурса.
В этом году на конкурс поступило 227 596 фотографий из 183 стран мира.
Кроме профессиональных фотографов, свои снимки присылали любители и дети. Лучшие фотографии будут избирать в 4 номинациях - "Профессиональное фото", в которую входит 10 категорий, "Open", "Молодежь" - участники в возрасте 12-19 лет, и "Student Focus» - для тех, кто учится.
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На конкурсе представлены разнообразные жанры - архитектура, быт, документальная фотография, портрет, пейзаж, спорт, уличные фото, дикая природа и др. Фотографы, кроме художественных проектов, присылали снимки, касающиеся общественно-политических проблем, бытовых вопросов, привлекая внимание к проблемам войны в мире или экологии.
Лучшие фотографии конкурса будут представлены в Лондоне с 21 апреля по 7 мая.