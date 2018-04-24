Військовослужбовці УДО пройшли інтенсив з рукопашного бою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні, 22 квітня, на базі Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся практикум-інтенсив із удосконалення навичок ножового бою та протидії холодній зброї у рукопашному бою, повідомляє кореспондент УНН.
Практикум-інтенсив був спрямований на відточення навичок протистояння агресору, озброєному поширеною вуличною зброєю: ножем, битою, палицею, шилом тощо.
“Під час практичних занять і тренувань формуються необхідні професійні якості військовослужбовців УДО України, на яких держава покладає надважливі обов’язки з забезпечення функціонування органів державної влади та безпеки посадових осіб, глав іноземних держав, парламентів і урядів, які перебувають в Україні з офіційними і робочими візитами. До таких регулярних практичних занять в охоронному відомстві долучаються всі, незалежно від звання або посади”, − зазначив начальник УДО України генерал-полковник Валерій Гелетей і особисто приєднався до тренування.
Під час заходу військовослужбовці УДО України на практиці відпрацьовували прийоми застосування і контрзастосування ножа в рукопашному бою в умовах, максимально наближених до реальних. Завершився практикум інтенсивним тренуванням із рукопашного бою у спарингах за участю керівника охоронного відомства — генерал-полковника Валерія Гелетея.
Нагадаємо, наприкінці квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об’єднаних сил.