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Военнослужащие УДО прошли интенсив по рукопашному бою

Киев • УНН

 • 16784 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня, 22 апреля, на базе Института Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялся практикум-интенсив по усовершенствованию навыков ножевого боя и противодействия холодному оружию в рукопашном бою, сообщает корреспондент УНН.

Военнослужащие УДО прошли интенсив по рукопашному бою

Практикум-интенсив был направлен на оттачивания навыков противостояния агрессору, вооруженному распространенной уличной оружием: ножом, битой, палкой, шилом и тому подобное.

"Во время практических занятий и тренировок формируются необходимые профессиональные качества военнослужащих УГО Украины, на которых государство возлагает сверхважные обязанности по обеспечению функционирования органов государственной власти и безопасности должностных лиц, глав иностранных государств, парламентов и правительств, которые находятся в Украине с официальным и рабочим визитами. К таким регулярных практических занятий в охранном ведомстве приобщаются все, независимо от звания или должности ", - отметил начальник УГО Украины генерал-полковник Валерий Гелетей и лично присоединился к тренировке.

Во время мероприятия военнослужащие УГО Украины на практике отрабатывали приемы применения и контрзастосування ножа в рукопашном бою в условиях, максимально приближенных к реальным. Завершился практикум интенсивными тренировками по рукопашному бою в спаррингах с участием руководителя охранного ведомства - генерал-полковника Валерия Гелетея.

Напомним, в конце апреля на Донбассе завершится антитеррористическая операция, и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.

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