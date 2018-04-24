Военнослужащие УДО прошли интенсив по рукопашному бою

Практикум-интенсив был направлен на оттачивания навыков противостояния агрессору, вооруженному распространенной уличной оружием: ножом, битой, палкой, шилом и тому подобное.

"Во время практических занятий и тренировок формируются необходимые профессиональные качества военнослужащих УГО Украины, на которых государство возлагает сверхважные обязанности по обеспечению функционирования органов государственной власти и безопасности должностных лиц, глав иностранных государств, парламентов и правительств, которые находятся в Украине с официальным и рабочим визитами. К таким регулярных практических занятий в охранном ведомстве приобщаются все, независимо от звания или должности ", - отметил начальник УГО Украины генерал-полковник Валерий Гелетей и лично присоединился к тренировке.

Во время мероприятия военнослужащие УГО Украины на практике отрабатывали приемы применения и контрзастосування ножа в рукопашном бою в условиях, максимально приближенных к реальным. Завершился практикум интенсивными тренировками по рукопашному бою в спаррингах с участием руководителя охранного ведомства - генерал-полковника Валерия Гелетея.

Напомним, в конце апреля на Донбассе завершится антитеррористическая операция, и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.