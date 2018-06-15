Військовою контррозвідкою викрито бойовика "ДНР" із арсеналом зброї

Силовики встановили, що 35 річний чоловік, який оселився у родичів на підконтрольній українській владі території Донеччини, з 2014 року перебував у складі терористичної організації "ДНР" та зі зброєю в руках протистояв українським військовим.



Під час затримання, за місцем проживання бойовика, військові контррозвідники вилучили: 2 пістолети ПМ, автомат АК-74, підствольний гранатомет, боєприпаси до них та інші засоби ураження.



Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" та ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



У рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Не виключається, що бойовик був направлений на мирну територію України для підготовки та вчинення диверсій.

За достатності доказів, його дії можуть бути перекваліфіковані.

Як повідомляв УНН, несанкціонований пуск бойовиками ракети із ЗРК та її падіння на населений пункт Пантелеймонівка, що на непідконтрольній території, спричинив масштабну пожежу.