Військовослужбовці захворіли на кір у Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 15 березня. УНН. На сьогодні у приморському місті зареєстровано 12 випадків кору. Серед захворівших є і військовослужбовці. Про це повідомила головний міський інфекціоніст Наталя Мартинова, передає кореспондент УНН.
“Наразі на лікуванні в медичних закладах знаходяться 8 людей, троє з яких — діти. Серед дорослих є військовослужбовці” — зазначила Мартинова.
Нагадаємо, що перший випадок кору у Маріуполі зареєстрований 23 лютого.
Медики запевняють, що хворобу у місто завезли з іншої області.
Нагадаємо, з початку року в Донецькій області зареєстровано 101 випадок захворювання на кір.