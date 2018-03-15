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Військовослужбовці захворіли на кір у Маріуполі

Військовослужбовці захворіли на кір у Маріуполі

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 15 березня. УНН. На сьогодні у приморському місті зареєстровано 12 випадків кору. Серед захворівших є і військовослужбовці. Про це повідомила головний міський інфекціоніст Наталя Мартинова, передає кореспондент УНН.

“Наразі на лікуванні в медичних закладах знаходяться 8 людей, троє з яких — діти. Серед дорослих є військовослужбовці” — зазначила Мартинова.

Нагадаємо, що перший випадок кору у Маріуполі зареєстрований 23 лютого.

Медики запевняють, що хворобу у місто завезли з іншої області.

Нагадаємо, з початку року в Донецькій області зареєстровано 101 випадок захворювання на кір.

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