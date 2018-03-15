Военнослужащие заболели корью в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 15 марта. УНН. На сегодня в приморском городе зарегистрировано 12 случаев кори. Среди заболевших есть и военнослужащие. Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, передает корреспондент УНН.
"Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находятся 8 человек, трое из которых - дети. Среди взрослых есть военнослужащие", - отметила Мартынова.
Напомним, что первый случай кори в Мариуполе зарегистрирован 23 февраля.
Медики уверяют, что болезнь в город завезли из другой области.
Напомним, с начала года в Донецкой области зарегистрировано 101 случай заболевания корью.