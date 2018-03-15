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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27484 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42496 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47228 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 97087 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88354 просмотра

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Военнослужащие заболели корью в Мариуполе

Военнослужащие заболели корью в Мариуполе

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 15 марта. УНН. На сегодня в приморском городе зарегистрировано 12 случаев кори. Среди заболевших есть и военнослужащие. Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, передает корреспондент УНН.

"Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находятся 8 человек, трое из которых - дети. Среди взрослых есть военнослужащие", - отметила Мартынова.

Напомним, что первый случай кори в Мариуполе зарегистрирован 23 февраля.

Медики уверяют, что болезнь в город завезли из другой области.

Напомним, с начала года в Донецкой области зарегистрировано 101 случай заболевания корью.

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