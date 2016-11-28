Військовослужбовці Міноборони сплатять штраф за здійснення перевірки у стані алкогольного сп’яніння

Установлено, що офіцері (майор, капітан та лейтенант), на підставі розпорядження командира Центру, здійснювали перевірку цієї філії щодо розробки новітніх зразків озброєння. Втім, всупереч вимогам Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, під час перевірки, військовослужбовці знаходились у стані алкогольного сп’яніння.

У зв’язку з цим, відносно цих осіб складено та скеровано до суду три адміністративні протоколи за ст.172-20 (виконання обов’язків військової служби в нетверезому стані) КУпАП.

Зарічним районним судом міста Суми військовослужбовців визнано винними та, враховуючи їх розкаяння, накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1190 гривень.