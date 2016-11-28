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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Военнослужащие Минобороны заплатят штраф за осуществление проверки в состоянии алкогольного опьянения

Киев • УНН

 • 11794 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Трех военнослужащих Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны, которые осуществляли проверку филиала Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ в состоянии алкогольного опьянения, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Военнослужащие Минобороны заплатят штраф за осуществление проверки в состоянии алкогольного опьянения

Установлено, что офицеры (майор, капитан и лейтенант), на основании распоряжения командира Центра, осуществляли проверку этого филиала по разработке новейших образцов вооружения. Впрочем, вопреки требованиям Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, во время проверки, военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим, в отношении этих лиц составлены и направлены в суд три административных протокола по ст.172-20 (выполнение обязанностей военной службы в нетрезвом состоянии) КоАП.

Заречный районный суд города Сумы военнослужащих признал виновными и, учитывая их раскаяние, наложил взыскание в виде штрафа в размере 1190 гривен.

Украинские Национальные Новости

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