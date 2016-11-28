Военнослужащие Минобороны заплатят штраф за осуществление проверки в состоянии алкогольного опьянения

Установлено, что офицеры (майор, капитан и лейтенант), на основании распоряжения командира Центра, осуществляли проверку этого филиала по разработке новейших образцов вооружения. Впрочем, вопреки требованиям Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, во время проверки, военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим, в отношении этих лиц составлены и направлены в суд три административных протокола по ст.172-20 (выполнение обязанностей военной службы в нетрезвом состоянии) КоАП.

Заречный районный суд города Сумы военнослужащих признал виновными и, учитывая их раскаяние, наложил взыскание в виде штрафа в размере 1190 гривен.