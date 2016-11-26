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Військового з арсеналом боєприпасів спіймали на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Працівники поліції затримали жителя Одещини, який біля розважального закладу в селі Чорноморське погрожував застосуванням гранати марки "Ф-1", а під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання чоловіка було вилучено боєприпаси та вибухові речовини різних видів, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

Військового з арсеналом боєприпасів спіймали на Одещині

"До чергової частини Лиманського відділу поліції надійшло повідомлення від 27-річного чоловіка про те, що біля ресторану в селі Чорноморське військовослужбовець погрожував громадянам гранатою, яку в подальшому сховав у власному транспортному засобі", - йдеться у повідомленні.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в розважальному закладі між військовослужбовцем та відвідувачами почалася сварка.

"Чоловік в стані алкогольного сп’яніння заважав відпочивати присутнім, на зауваження не реагував та вступав у суперечки з відвідувачами ресторану. Після чого намагався поїхати з місця за кермом власного автомобілю. Один з присутніх громадян перекрив йому дорогу транспортним засобом, щоб завадити військовослужбовцю керувати автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. На що останній кинувся до чоловіка в бійку, повалив його на землю, дістав предмет, схожий на ручну гранату Ф-1, та погрожував її застосуванням", - додали у поліції.

Вказано, що правопорушника було доставлено до Фонтанського поліцейського відділку. З’ясувалося, що військовослужбовець нещодавно повернувся з зони АТО.

Як зазначається, в автомобілі чоловіка було виявлено та вилучено корпус гранати Ф-1, запальну трубку, електродетонатор, підривач, сигнальний патрон, петарду з цвяхами, підствольний гранатомет ГП-25, дві тротилові шашки вагою по 200 гр., пластичну вибухову речовину ВПП-5 приблизною масою 1 кг та металеву банку з пластичною вибуховою речовиною, масою біля 200 гр.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання військовослужбовця було виявлено та вилучено запал до гранати УЗРГМ-2, мінні детонатори МД5М, ручну димову гранату, стрічку для розтяжок та боєприпаси різного калібру, додали у поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Всі обставини встановлюються. Триває слідство.

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