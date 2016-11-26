Военного с арсеналом боеприпасов поймали в Одесской области

"В дежурную часть Лиманского отдела полиции поступило сообщение от 27-летнего мужчины о том, что у ресторана в селе Черноморское военнослужащий угрожал гражданам гранатой, которую в дальнейшем спрятал в собственном транспортном средстве", - говорится в сообщении.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что в развлекательном заведении между военнослужащим и посетителями началась ссора.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения мешал отдыхать присутствовующим, на замечания не реагировал и вступал в споры с посетителями ресторана. После чего пытался уехать с места за рулем собственного автомобиля. Один из присутствующих граждан перекрыл ему дорогу транспортным средством, чтобы помешать военнослужащему управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На что последний бросился к мужчине в драку, повалил его на землю, достал предмет, похожий на ручную гранату Ф-1, и угрожал ее применением", - добавили в полиции.

Указано, что правонарушитель был доставлен в Фонтанский полицейский участок. Выяснилось, что военнослужащий недавно вернулся из зоны АТО.

Как отмечается, в автомобиле мужчины был обнаружен и изъят корпус гранаты Ф-1, зажигательная трубка, электродетонатор, взрыватель, сигнальный патрон, петарда с гвоздями, подствольный гранатомет ГП-25, две тротиловые шашки весом по 200 гр., пластическое взрывчатое вещество ВПП- 5 приблизительной массой 1 кг и металлическая банка с пластическим взрывчатым веществом, массой около 200 гр.

Во время санкционированного обыска по месту жительства военнослужащего был обнаружен и изъят запал к гранате УЗРГМ-2, минные взрыватели МД5М, ручная дымовая граната, ленту для растяжек и боеприпасы различного калибра, добавили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются. Продолжается следствие.