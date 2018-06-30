Військові показали, як проводять навчання на Донбасі на випадок ескалації

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Українські військовослужбовці методично продовжують тактичні навчання на полігонах Донбасу. Фото тренувань оприлюднила 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" у Facebook, передає УНН.

"Зокрема, штурмові групи відпрацьовують взаємодію з розвідувальними підрозділами під час наступальних та рейдових дій. Це може знадобиться у разі радикального загострення ситуації на лінії розмежування", - повідомили у бригаді.

Як зазначили військові, тактика активної оборони передбачає виявлення напрямків головного і допоміжних ударів противника, нанесення йому відчутних втрат, зберігаючи при цьому ініціативу та свободу дій. "Іншими словами, щоб успішно оборонятися, треба атакувати ворога, а не слугувати йому мішенню", - вказали у бригаді.

Вказано, що бійці передусім відпрацьовували техніку бою на близькій дистанції, коли інтенсивність стрілецького вогню особливо висока.

До тренувань були задіяні й бойові машини, які підтримували піхотинців вогнем гармат по виявлених вогневих точках противника.

Нагадаємо, у СЦКК повідомили, що бойовики приховано зосереджують військову техніку на Донбасі.

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