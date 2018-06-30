Военные показали, как проводят учения на Донбассе на случай эскалации
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинские военнослужащие методично продолжают тактические учения на полигонах Донбасса. Фото тренировок обнародовала 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" в Facebook, передает УНН.
"В частности, штурмовые группы отрабатывают взаимодействие с разведывательными подразделениями во время наступательных и рейдовых действий. Это может понадобится в случае радикального обострения ситуации на линии разграничения", - сообщили в бригаде.
Как отметили военные, тактика активной обороны предполагает выявление направлений главного и вспомогательных ударов противника, нанесение ему ощутимые потерт, сохраняя при этом инициативу и свободу действий. "Иными словами, чтобы успешно обороняться, надо атаковать врага, а не служить ему в качестве мишени", - указали в бригаде.
Указано, что бойцы прежде всего отрабатывали технику боя на близкой дистанции, когда интенсивность стрелкового огня особенно высока.
К тренировкам были задействованы и боевые машины, которые поддерживали пехотинцев огнем пушек по выявленным огневым точкам противника.
Напомним, в СЦКК сообщили, что боевики скрыто сосредотачивают военную технику на Донбассе.