Флешмоб до Дня добровольця влаштували військові музиканти на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 березня. УНН. 40 військових музикантів влаштували свято музики у середмісті Хмельницького, захід присвячений Дню добровольця, передає кореспондент УНН.
“Ми провели всього 3 репетиції і сьогодні військові музиканти 19-ї ракетної бригади і 8-го полку Сил Спеціальних операцій ЗСУ долучилися до Всеукраїнського флешмобу”- каже деригент зведеного оркестру Володимир Налуцишин.
Флешмоб присвятили Дню Добровольця.
Послухати музику на майданчику біля кінотеатру імені Т. Шевченко зібралося близько сотні містян. Серед глядачів і добровольці Хмельниччини.
“Я — вдова добровольця, командира артилеристів, кавалера Ордена Богдана Хмельницького, Андрія Рибцова. Я бажаю всім нашим воїнам здоров’я, перемоги і підтримки від рідних і держави. Повертайтесь живими”- зазначила у своєму зверненні до присутніх Наталія Рибцова.
Довідка УНН: День українського добровольця — свято, що відзначається в Україні 14 березня. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.
За відповідну постанову № 4261 “Про встановлення Дня українського добровольця” на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.
Нагадаємо, 14 березня у Львові відзначають День українського добровольця.