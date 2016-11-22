Військові-дезертири хотіли купити українські дипломи, щоб стати офіцерами російської армії – В.Грицак

“СБУ отримала інформацію про те, що колишні військовослужбовці-дезертири, спочатку їх було троє, хотіли провернути корупційну оборудку, отримати документи про, дійсно росіяни тут праві, закінчення навчального закладу. Отримати за гроші. Ініціювали спілкування з певними особами з числа громадян України для цього, і захотіли купити ці документи, щоб стати офіцерами російської армії”, — розповів він.

Для цього дезертири, продовжив В.Грицак, прибули на КПВВ “Чонгар”, де мали зустрітися з кур’єром.

“Відслідкувавши пересування кур’єра, нам вдалося зафіксувати місце знаходження зрадників”, — сказав він.

Нагадаємо, представник Чорноморського флоту РФ повідомив, що російських військових заманили на пункт пропуску “Джанко” нібито для передачі їм завірених документів, що підтверджують отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах України.