Військові-дезертири хотіли купити українські дипломи, щоб стати офіцерами російської армії – В.Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Затримані двоє військовослужбовців-дезертирів хотіли отримати українські дипломи, щоб стати офіцерами російської армії. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
“СБУ отримала інформацію про те, що колишні військовослужбовці-дезертири, спочатку їх було троє, хотіли провернути корупційну оборудку, отримати документи про, дійсно росіяни тут праві, закінчення навчального закладу. Отримати за гроші. Ініціювали спілкування з певними особами з числа громадян України для цього, і захотіли купити ці документи, щоб стати офіцерами російської армії”, — розповів він.
Для цього дезертири, продовжив В.Грицак, прибули на КПВВ “Чонгар”, де мали зустрітися з кур’єром.
“Відслідкувавши пересування кур’єра, нам вдалося зафіксувати місце знаходження зрадників”, — сказав він.
Нагадаємо, представник Чорноморського флоту РФ повідомив, що російських військових заманили на пункт пропуску “Джанко” нібито для передачі їм завірених документів, що підтверджують отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах України.