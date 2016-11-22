Военные-дезертиры хотели купить украинские дипломы, чтобы стать офицерами российской армии - В.Грицак

"СБУ получила информацию о том, что бывшие военнослужащие-дезертиры, сначала их было трое, хотели провернуть коррупционную сделку, получить документы о, действительно россияне здесь правы, окончании учебного заведения. Получить за деньги. Инициировали общение с определенными лицами из числа граждан Украины для этого, и захотели купить эти документы, чтобы стать офицерами российской армии", - рассказал он.

Для этого дезертиры, продолжил В.Грицак, прибыли на КПВВ "Чонгар", где должны были встретиться с курьером.

"Отследив передвижение курьера, нам удалось зафиксировать место нахождения предателей", - сказал он.

Напомним, представитель Черноморского флота РФ сообщил, что российских военных заманили на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в высших учебных заведениях Украины.