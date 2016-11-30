Військова прокуратура завершила розслідування щодо екс-представника В.Путіна в Криму

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 75839 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 90993 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 92939 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 97350 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 106922 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 159732 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 73205 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 157044 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111004 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69792 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2м/с
51%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 9254 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 12668 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 10244 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 7690 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 9412 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 75839 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 159732 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 180832 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 157044 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 267733 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 98889 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 101228 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 45632 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48879 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 63384 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Військова прокуратура завершила розслідування щодо екс-представника В.Путіна в Криму

Київ • УНН

 • 11312 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Військова прокуратура звершила досудове розслідування справи щодо екс-представника В.Путіна в Криму. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Військова прокуратура завершила розслідування щодо екс-представника В.Путіна в Криму

Сьогодні, 30 листопада, завершено спеціальне досудове розслідування за підозрою колишнього уповноваженого представника Президента Російської Федерації у “Кримському федеральному окрузі” О.Бєлавєнцева у вчиненні злочинів за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (підбурювання до державної зради) та ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (пособництво у ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Встановлено, що громадянин Російської Федерації О.Бєлавєнцев у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Автономної республіки Крим і м. Севастополя, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади та службовими особами Збройних Сил РФ, схиляв військовослужбовців Збройних Сил України до вчинення державної зради, а також сприяв іншим співучасникам у веденні агресивної війни проти України з метою зміни меж її території та державного кордону.

Вказану особу оголошено в розшук, слідчими-суддями надано дозвіл на затримання та доставку до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Так, 20 листопада обвинувальний акт стосовно О.Бєлавєнцева передано до суду для подальшого проведення спеціального судового провадження (заочне засудження).

У прокуратурі додали, що інкриміновані О.Бєлавєнцеву особливо тяжкі злочини передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.10
Bitcoin
$85,486.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,640.59