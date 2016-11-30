Військова прокуратура завершила розслідування щодо екс-представника В.Путіна в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Військова прокуратура звершила досудове розслідування справи щодо екс-представника В.Путіна в Криму. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Сьогодні, 30 листопада, завершено спеціальне досудове розслідування за підозрою колишнього уповноваженого представника Президента Російської Федерації у “Кримському федеральному окрузі” О.Бєлавєнцева у вчиненні злочинів за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (підбурювання до державної зради) та ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (пособництво у ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) КК України.
Встановлено, що громадянин Російської Федерації О.Бєлавєнцев у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Автономної республіки Крим і м. Севастополя, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади та службовими особами Збройних Сил РФ, схиляв військовослужбовців Збройних Сил України до вчинення державної зради, а також сприяв іншим співучасникам у веденні агресивної війни проти України з метою зміни меж її території та державного кордону.
Вказану особу оголошено в розшук, слідчими-суддями надано дозвіл на затримання та доставку до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Так, 20 листопада обвинувальний акт стосовно О.Бєлавєнцева передано до суду для подальшого проведення спеціального судового провадження (заочне засудження).
У прокуратурі додали, що інкриміновані О.Бєлавєнцеву особливо тяжкі злочини передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.