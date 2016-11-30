Военная прокуратура завершила расследование в отношении экс-представителя В.Путина в Крыму

$41.170.09
45.030.03
ukru
Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
16:07 • 5020 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 23698 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 41916 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 37887 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 45278 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 92146 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 78616 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 206066 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 107248 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 132612 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
41%
Популярные новости

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 70032 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 107507 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 88457 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 46212 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 42409 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 43425 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 92146 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 206066 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 386749 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 381656 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 5348 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 6378 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 10172 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 46969 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 70778 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Военная прокуратура завершила расследование в отношении экс-представителя В.Путина в Крыму

Киев • УНН

 • 11312 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Военная прокуратура завершила досудебное расследование дела в отношении экс-представителя В.Путина в Крыму. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Военная прокуратура завершила расследование в отношении экс-представителя В.Путина в Крыму

Сегодня, 30 ноября, завершено специальное досудебное расследование по подозрению бывшего уполномоченного представителя Президента Российской Федерации в "Крымском федеральном округе" О.Белавенцева в совершении преступлений по ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене) и ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (пособничество в ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Установлено, что гражданин Российской Федерации О.Белавенцев в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной республики Крым и г. Севастополя, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти и должностными лицами Вооруженных Сил РФ, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены, а также способствовал другим соучастникам в ведении агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы.

Указанное лицо объявлено в розыск, судьями предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Так, 20 ноября обвинительный акт в отношении О.Белавенцева передан в суд для дальнейшего проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

В прокуратуре добавили, что инкриминируемые О.Белавенцеву особо тяжкие преступления предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$60.45
Bitcoin
$77,234.20
S&P 500
$4,977.80
Tesla
$229.79
Газ TTF
$33.49
Золото
$3,102.49
Ethereum
$1,485.07