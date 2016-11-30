Военная прокуратура завершила расследование в отношении экс-представителя В.Путина в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Военная прокуратура завершила досудебное расследование дела в отношении экс-представителя В.Путина в Крыму. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Сегодня, 30 ноября, завершено специальное досудебное расследование по подозрению бывшего уполномоченного представителя Президента Российской Федерации в "Крымском федеральном округе" О.Белавенцева в совершении преступлений по ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене) и ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (пособничество в ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Установлено, что гражданин Российской Федерации О.Белавенцев в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной республики Крым и г. Севастополя, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти и должностными лицами Вооруженных Сил РФ, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены, а также способствовал другим соучастникам в ведении агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы.
Указанное лицо объявлено в розыск, судьями предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Так, 20 ноября обвинительный акт в отношении О.Белавенцева передан в суд для дальнейшего проведения специального судебного производства (заочное осуждение).
В прокуратуре добавили, что инкриминируемые О.Белавенцеву особо тяжкие преступления предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.