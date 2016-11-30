Війська протиповітряної оборони в Криму перевели у посилений режим

“Незважаючи на те, що з боку України проведення стрільб — це своєрідний піар-хід, метою якого є створення нервозною обстановки, однак військовими це в будь-якому випадку сприймається як реальна і потенційна загроза, тому сили ППО Росії в Криму переведені на посилений режим роботи. Це стосується не тільки наземних засобів ППО, але і корабельних, оскільки кораблі Чорноморського флоту — це самодостатні бойові одиниці для протистояння цим загрозам”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у період з 1 по 2 грудня 2016 року у південній частині України відбудуться науково-дослідницькі навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких будуть проведені повітряні стрільби.

Також нагадаємо, ЗМІ повідомили, що у випадку проведення Україною ракетних стрільб в районі Криму, Росія загрожує Києву у відповідь ракетним ударом. Це випливає з листа міністерства оборони РФ, адресованого військовому атташату у складі посольства України в РФ.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ Росії назвали плани Києва провести ракетні стрільби поблизу окупованого Криму провокацією, спрямованою на ескалацію стосунків з Кремлем.