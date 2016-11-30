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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Войска противовоздушной обороны в Крыму перевели в усиленный режим

Киев • УНН

 • 9528 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Россия перевела войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму в усиленный режим работы из-за проведения Украиной стрельб. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах передает ТАСС, передает УНН.

Войска противовоздушной обороны в Крыму перевели в усиленный режим

"Несмотря на то, что со стороны Украины проведение стрельб - это своеобразный пиар-ход, целью которого является создание нервозной обстановки, однако военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза, поэтому силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим работы. Это касается не только наземных средств ПВО, но и корабельных, поскольку корабли Черноморского флота - это самодостаточные боевые единицы для противостояния этим угрозам", - говорится в сообщении.

Напомним, в период с 1 по 2 декабря 2016 г. в южной части Украины состоятся научно-исследовательские учения Воздушных сил ВСУ, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

Также напомним, СМИ сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе Крыма, Россия угрожает Киеву в ответ ракетным ударом. Это следует из письма министерства обороны РФ, адресованного военном атташе в составе посольства Украины в РФ.

Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел России назвали планы Киева провести ракетные стрельбы возле оккупированного Крыма провокацией, направленной на эскалацию отношений с Кремлем.

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