Війська Асада наближаються до військового аеродрому Абу-Духур на півдні Ідліб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Армія офіційного Дамаска за підтримки загонів народного ополчення вибила терористів з населеного пункту Санджар на південному сході провінції Ідліб (320 км від Дамаска), передає УНН з посиланням на телеканал Al Mayadeen.
Згідно з інформацією телеканалу, війська Асада оволоділи важливим стратегічним форпостом на шляху до військового аеродрому Абу-Духур. За його інформацією, урядові сили перебувають зараз приблизно в 17 км від цієї авіабази, контроль над якою був втрачений в 2014 році.
Запеклі бої з бойовиками “Джебхат ан-Нусра” і воюючою на її боці екстремістським угрупуванням “Ахрар аш-Шам” тривають більше місяця в північно-західному регіоні Сирії. За цей період армія і ополченці знищили понад 600 бойовиків у провінціях Хама і Ідліб. Їм вдалося звільнити 87 селищ і ферм, а також повернути втрачені раніше позиції.
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За свідченням члена Комісії з національного примирення, депутата Народного Ради (парламенту) Ахмеда Хасана Хіляль, сирійські війська увійшли в ряд населених пунктів без єдиного пострілу. “Жителі вітали бійців сирійської армії”, — заявив він в інтерв’ю газеті Al-Watan.
Депутат підкреслив, що “більша частина населення Ідліб бажає укладення угоди про перемир’я”. За його даними, три чверті збройних угруповань в Ідлібі складаються з найманців і формувань, що відпали в цю провінцію з інших регіонів. “Люди втомилися від присутності чужинців і хочуть повернення до мирного життя”, — вказав Хіляль.
Як раніше повідомляло УНН, сирійська армія офіційного Дамаска за підтримки загонів народного ополчення в четвер звільнила від терористів угруповання “Джебхат ан-Нусра” шість селищ на південному сході провінції Ідліб (320 кілометрів від столиці Сирії).