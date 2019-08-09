Вийшов офіційний трейлер анімаційного фільму "Сімейка Адамсів"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Опублікований офіційний трейлер мультфільму "Сімейка Адамсів", повідомляє УНН.
Прем'єра анімаційного фільму в США запланована на 11 жовтня 2019 року.
В основі фільму лежить серія коміксів Чарльза Аддамс. Режисерами проекту виступили Грег Тірнан і Конрад Вернон. Сценарій написали Памела Петтлер ("Труп нареченої") і Метт Ліберман ("Доктор Дуліттл 4").
Головні ролі озвучують Шарліз Терон (Мортіша Аддамс), Оскар Айзек (Гомес Аддамс), Хлоя Грейс Морец (Уенздей Аддамс), Фінн Вулфард (Пагслі Аддамс), Нік Кролл (Фестер Аддамс), Бетт Мідлер (бабуся Аддамс) і Еллісон Дженні (лиходійка Марго Нідлер).