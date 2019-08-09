Вышел официальный трейлер анимационного фильма “Семейка Аддамс”

Премьера анимационного фильма в США запланирована на 11 октября 2019 года.

В основе фильма лежит серия комиксов Чарльза Аддамса. Режиссерами проекта выступили Грег Тирнан и Конрад Вернон. Сценарий написали Памела Петтлер (“Труп невесты”) и Мэтт Либерман (“Доктор Дулиттл 4”).

Главные роли озвучивают Шарлиз Терон (Мортиша Аддамс), Оскар Айзек (Гомес Аддамс), Хлоя Грейс Морец (Уэнздей Аддамс), Финн Вулфард (Пагсли Аддамс), Ник Кролл (Фестер Аддамс), Бетт Мидлер (бабушка Аддамс) и Эллисон Дженни (злодейка Марго Нидлер).