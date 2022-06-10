Війна: кількість голодуючих може зрости на 19 млн у наступному році

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51964 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 104094 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 138002 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 189217 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 184730 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 178520 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 153058 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117161 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109806 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 320015 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, очікується дощ через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

22:21 • 26029 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 31719 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 16785 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 24129 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 18213 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 195171 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 320009 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 579215 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 521897 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 721549 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 54684 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 95849 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 123276 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 146120 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 159489 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Війна: кількість голодуючих може зрости на 19 млн у наступному році

Війна: кількість голодуючих може зрости на 19 млн у наступному році

Київ • УНН

 • 100668 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Скорочення експорту пшениці та інших продовольчих товарів з України та росії може призвести до того, що наступного року від 11 до 19 мільйонів людей хронічно голодуватимуть, повідомило у п'ятницю продовольче агентство ООН. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Деталі

Конфлікт в Україні спровокував глобальну продовольчу кризу зі зростанням цін на зерно, олію, паливо та добрива. На росію та Україну припадає майже третина світових постачань пшениці, при цьому росія також є ключовим експортером добрив, а Україна – великим постачальником кукурудзи та олії.

Бубакер Бен Белхассен, директор відділу ринків та торгівлі Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО), заявив, що наслідки конфлікту «можуть призвести до збільшення кількості голодуючих на 11–19 мільйонів людей — це хронічний голод у 2022/23 році».

Ця попередня оцінка заснована на скороченні експорту продовольчих товарів з України та росії, сказав він журналістам.

ФАО також повідомила у звіті, опублікованому в четвер, що зростаючі витрати на сільськогосподарські ресурси, такі як добрива, можуть утримати виробників від розширення виробництва та погіршити продовольчу безпеку в більш бідних країнах, які стикаються з рекордними рахунками за імпорт.

«Країни, які найбільше постраждали, знаходяться в регіоні Близького Сходу/Північної Африки, враховуючи їхню сильну залежність від імпорту, особливо пшениці, з цих країн, а також рослинної олії, соняшникової олії», — сказав він.

Белхассен додав, що деякі країни в Африці на південь від Сахари та в Азії, такі як Бангладеш та Індонезія, також сильно постраждали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30