Війна: кількість голодуючих може зрости на 19 млн у наступному році

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Конфлікт в Україні спровокував глобальну продовольчу кризу зі зростанням цін на зерно, олію, паливо та добрива. На росію та Україну припадає майже третина світових постачань пшениці, при цьому росія також є ключовим експортером добрив, а Україна – великим постачальником кукурудзи та олії.

Бубакер Бен Белхассен, директор відділу ринків та торгівлі Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО), заявив, що наслідки конфлікту «можуть призвести до збільшення кількості голодуючих на 11–19 мільйонів людей — це хронічний голод у 2022/23 році».

Ця попередня оцінка заснована на скороченні експорту продовольчих товарів з України та росії, сказав він журналістам.

ФАО також повідомила у звіті, опублікованому в четвер, що зростаючі витрати на сільськогосподарські ресурси, такі як добрива, можуть утримати виробників від розширення виробництва та погіршити продовольчу безпеку в більш бідних країнах, які стикаються з рекордними рахунками за імпорт.

«Країни, які найбільше постраждали, знаходяться в регіоні Близького Сходу/Північної Африки, враховуючи їхню сильну залежність від імпорту, особливо пшениці, з цих країн, а також рослинної олії, соняшникової олії», — сказав він.

Белхассен додав, що деякі країни в Африці на південь від Сахари та в Азії, такі як Бангладеш та Індонезія, також сильно постраждали.