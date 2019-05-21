Віце-президент США заявив, що розглядаються всі варіанти дій в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. США розглядають всі можливі варіанти дій в Венесуелі. Про це заявив в понеділок у бесіді з журналістами в Джексонвіллі (штат Флорида) віце-президент США Майкл Пенс. Його висловлювання розповсюдила прес-служба Білого дому, передає УНН.
"Президент США створив коаліцію більш ніж з 50 країн, які визнали тимчасовим президентом Хуана Гуайдо, - зазначив Пенс. - Ми будемо продовжувати надавати економічний і дипломатичний тиск не тільки на Венесуелу, а й на їх покровителів на Кубі. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що ми розглядаємо всі можливі варіанти дій".
На питання про те, чи розглядається можливість військового втручання, віце-президент заявив: "Розглядаються всі можливості. США не збираються сидіти, склавши руки, коли в Венесуелі відбувається катастрофа під гнітом тиранії і поневірянь".
Нагадаємо, ситуація в Венесуелі загострилася після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни.
Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і ряд європейських країн.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.
Як повідомляв УНН, нещодавно, 18 травня, Міністр закордонних справ Венесуели висловив готовність "сісти за стіл переговорів" з США.